"Друзья России и Ирана рискуют остаться без денег Брюсселя" - угроза Каллас
Каллас призвала стратегически перестроить помощь ЕС государствам, лояльным к РФ и Ирану. Страны, сотрудничающие и демонстрирующие симпатии к России и Ирану, будут лишаться финансирования ЕС. С такими угрозами выступила глава евродипломатии Кая Каллас. Ее слова приводит Euractiv.
По словам Каллас, Брюссель должен проявлять "гибкость", чтобы перестроить взаимодействие с такими государствами, хотя конкретные механизмы пока не уточнены. Она подчеркнула, что блоку необходимо действовать "более стратегически" при распределении иностранной помощи в условиях растущего геополитического соперничества и конфликтов.
Ранее европейские СМИ, в частности газета Pais, писали, что Каллас стала частью, вероятно, худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Издание отметило, что она слишком зациклена на России, и это влияет на ее позицию по другим важным вопросам.