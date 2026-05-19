"Друзья России и Ирана рискуют остаться без денег Брюсселя" - угроза Каллас

Каллас призвала стратегически перестроить помощь ЕС государствам, лояльным к РФ и Ирану. Страны, сотрудничающие и демонстрирующие симпатии к России и Ирану, будут лишаться финансирования ЕС. С такими угрозами выступила глава евродипломатии Кая Каллас. Ее слова приводит Euractiv.



По словам Каллас, Брюссель должен проявлять "гибкость", чтобы перестроить взаимодействие с такими государствами, хотя конкретные механизмы пока не уточнены. Она подчеркнула, что блоку необходимо действовать "более стратегически" при распределении иностранной помощи в условиях растущего геополитического соперничества и конфликтов.

