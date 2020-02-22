ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

"Друзья" воссоединятся в 2020 году

"Друзья" воссоединятся в 2020 году

В мае выйдет новый специальный эпизод культового сериала, в котором появится весь оригинальный актерский состав. Это официально подтвердила компания WarnerMedia, владеющая телеканалом НВО.

Выход новой серии легендарного телесериала приурочен к старту стримингового сервиса НВО Мах. Кроме этого, в онлайн-кинотеатре появятся остальные 236 эпизодов.

Кстати, каждый из актеров получит за съемки гонорар в размере не менее $2,5 млн.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS

Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все