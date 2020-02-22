"Друзья" воссоединятся в 2020 году

В мае выйдет новый специальный эпизод культового сериала, в котором появится весь оригинальный актерский состав. Это официально подтвердила компания WarnerMedia, владеющая телеканалом НВО.



Выход новой серии легендарного телесериала приурочен к старту стримингового сервиса НВО Мах. Кроме этого, в онлайн-кинотеатре появятся остальные 236 эпизодов.



Кстати, каждый из актеров получит за съемки гонорар в размере не менее $2,5 млн.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS



Есть чем поделиться? Пишите сюда

