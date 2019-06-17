ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

ДТП на севере ЮАР: cтолкнулись маршрутное такси и автобус

ДТП на севере ЮАР: в провинции Лимпопо столкнулись маршрутное такси и автобус. Погибли 24 человека - все жертвы находились в маршрутке, которая была переполнена. По данным Минтранса страны, в салоне ехало на 10 человек больше разрешенного числа. Трое пассажиров автобуса получили травмы - они в больнице.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все