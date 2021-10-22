ДТП под Киевом: пострадали 6 белорусов

Шестеро белорусов пострадали в ДТП под Киевом. Микроавтобус столкнулся с грузовиком и перевернулся. В автобусе находились 17 граждан нашей страны. Шесть пассажиров госпитализированы и сейчас находятся в Обуховской больнице. По словам медиков, у людей травмы средней и легкой степени - их жизни ничего не угрожает. Специалисты Минздрава Беларуси находятся в постоянном контакте с украинскими специалистами. По факту ДТП проводится проверка.