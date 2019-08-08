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ДТП под Новороссийском
После лобового столкновения автобус и внедорожник упали с 30-метрового обрыва. Погибли три человека: женщина и двое детей. Еще более 40 госпитализированы. Среди них 12 детей. В ликвидации последствий ДТП участвовали около 150 человек и 55 единиц техники. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
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