ДТП с автобусом на севере Испании: погибли не менее 6 человек, около 30 пострадали. Транспортное средство врезалось в бетонную опору пешеходного моста. Некоторых из пострадавших доставляли в больницы на вертолетах. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.