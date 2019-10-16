ДТП с автобусом на северо-западе столицы Италии

По предварительной информации, полный пассажиров автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с деревом. Травмы получили 29 человек. Большинство из них госпитализировано в тяжелом состоянии. На месте аварии медики оказывают помощь еще шести пострадавшим. Водителя автобуса проверяют на наличие алкоголя и наркотиков в крови. Не исключается, что он отвлекся за рулем или был ослеплен солнцем.