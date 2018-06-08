ДТП с участием детей в Польше

В Польше автобус, который перевозил учеников начальной школы, врезался в грузовик. В результате ЧП пострадало более 40 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Потерпевших на медицинских вертолетах перевезли в краковские госпитали. Местная полиция проводит расследование.