ДТП в Бишкеке: столкнулись внедорожник и бронетранспортер

В Бишкеке столкнулись внедорожник и бронетранспортер. ДТП произошло, когда колонна спецтехники, которая обеспечивала работу блокпостов во время режима чрезвычайного положения, возвращалась к месту постоянной дислокации в сопровождении сотрудников патрульной милиции. Во время следования колонны автомобиль, за рулем которого находилась женщина, попытался объехать колонну, нарушив при этом правила дорожного движения. Однако маневр не удался - в итоге произошло столкновение. Пострадавших нет, бронетехника цела, а внедорожник получил незначительные повреждения.



