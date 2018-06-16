ДТП в Боливии

Пассажирский автобус врезался в скалу в районе города Потоси. В результате аварии погибли по меньшей мере 17 человек. Еще более 30 пострадали. Состояние многих пассажиров критическое. Власти не исключают, что количество жертв в ближайшее время может возрасти. Причиной трагедии, по предварительным данным, стало несоблюдение водителем скоростного режима.