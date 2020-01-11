ДТП в Германии: 2 человека погибли, 27 пострадали

Смертельное ДТП на юго-западе Германии. Там столкнулись грузовик и туристический автобус. Оба водителя погибли на месте, еще 27 человек пострадали. Сейчас они доставлены в больницу, двое в тяжелом состоянии. Всего же в автобусе, совершающем однодневный тур в пределах земли Баден-Вюртемберг, находились 30 пассажиров. Их гражданство сейчас выясняется. Этим занимается МИД.