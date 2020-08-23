ДТП в Польше. 9 человек погибли и еще 7 получили травмы

Смертельная авария в Польше. Девять человек погибли и еще семь получили травмы в результате ДТП на юге страны. Все они были пассажирами автобуса. В салоне находились 49 человек. Сообщается, что машина потеряла управление на скользкой дороге и съехала в кювет. Трасса, на которой произошла трагедия, до сих пор перекрыта. Одна из версий аварии - плохая погода.