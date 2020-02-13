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ДТП в Псковской области. Погибли 8 человек
На трассе Санкт-Петербург - Невель лоб в лоб столкнулись грузовик и микроавтобус. Погибли 8 человек - это водитель и пассажиры микроавтобуса. Все жертвы - граждане Украины. Уцелеть удалось лишь одному пассажиру автобуса, а также водителю грузовика. Последний, кстати, гражданин Беларуси. Они госпитализированы с травмами. Причиной аварии могла быть ошибка водителя микроавтобуса. Он не рассчитал дистанцию при обгоне.
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