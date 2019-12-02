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ДТП в Тунисе: число погибших возросло до 26 человек

Трагедия вчера произошла и в Тунисе. Там туристический автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону в кювет у населенного пункта Амдун. Погибли 26 человек, 21 получил травмы. Известно, что машина принадлежала частному турагентству и направлялась из столицы страны в город Айн-Драхам. Среди 40 пассажиров в основном были студенты.

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