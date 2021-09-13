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ДТП в Турции: при столкновении автобусов пострадали 30 человек

В Турции столкнулись школьный и туристический автобусы. ЧП произошло под Антальей. По предварительным данным, у водителя случился сердечный приступ, он скончался. Пострадали по меньшей мере 30 человек, трое - в тяжелом состоянии.

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