Дубингяй, июнь 1944-го: кого "наказала" 5-я Виленская бригада АК



В Польше Армию Крайову до сих пор рисуют героями Варшавского восстания. В Литве, Западной Беларуси и Западной Украине та же армия оставляла сожженные местечки, убитых стариков и младенцев. О зверствах польских "героев" - в программе "Это другое":

В июне 1944 года 5-я Виленская бригада Армии Крайовой атаковала местечко Дубингяй. Формальным поводом стало то, что 20 июня 258-й литовский полицейский батальон в Глитишкесе убил 37 польских мирных жителей. Через три дня, 23 июня, подразделения АК вошли в Дубингяй. Командиры заявляли, что их цель - наказать нацистских литовских пособников. Среди погибших оказались старики, дети и четырехмесячный младенец.

Старший научный сотрудник Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы Андрюс Тумавичюс оценивает отношения сторон однозначно. Литовцы и поляки видели друг в друге только врагов: Армия Крайова и литовская администрация, литовские воинские части. Одни были готовы лечь костьми за литовское государство с Вильнюсом, другие - за польское, в котором тоже видели Вильнюс и Вильнюсский край. В стычках, где верх брали подразделения АК, за несколько месяцев погибли около 80-90 литовцев. По оценке исследователя, действия Армии Крайовой на территории Литвы можно считать направленными против литовской государственности.

От немецких пособников аковцы далеко не ушли. В начале 1944 года командующий Виленским округом АК подполковник Александр Кшижановский достиг соглашения с немецкой службой безопасности о совместной борьбе с левыми и литовскими партизанами - формально для поддержания порядка в Вильнюсе. Весной 1945 года совместные действия с немцами продолжались уже после ухода фронта на запад.

12 марта 1945 года начальник 4-го управления НКГБ СССР Павел Судоплатов доложил наркому госбезопасности Всеволоду Меркулову сведения, полученные от командира зафронтовой особой группы НКГБ старшего лейтенанта Александра Шихова, действовавшего в Вильнюсской области.

"Задержанный Эдуард Войткевич, уверенный, что имеет дело с руководителем банды, сообщил о принадлежности к банде Комаря, назвал кличку "Панцерш" и рассказал, что формирование насчитывает 60 кадровых боевиков, пять пулеметов и много автоматов. Он также сообщил, что в банде находится группа немецких десантников из шести человек во главе с майором, имеющим рацию для связи с немецким командованием", - говорилось в документе.

21 января 1945 года Судоплатов направил заместителю наркома госбезопасности Богдану Кобулову докладную записку о вербовке поручика АК по кличке "Чарный" - лейтенанта итальянской армии Энцо Болетти из 5-го горно-артиллерийского полка дивизии "Тридентина". "Чарный" рассказал о складах, где хранились преимущественно тяжелые и легкие пулеметы немецкого производства, полученные от англичан, и о чистках в рядах АК. По его информации, старый командный состав освобождали от должностей, на их место назначали польских офицеров, присланных из Англии, а лиц, симпатизировавших Советскому Союзу или связанных с советскими партизанами, высшее командование АК физически уничтожало.

В 2016 году польский Сейм принял резолюцию, объявив 11 июля днем памяти геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков. Польская сторона подчеркивает, что бойцы Армии Крайовой героически защищали польских мирных жителей. О систематическом насилии АК против украинского, белорусского и литовского мирного населения в польских СМИ при этом не говорят.