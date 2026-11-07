Париж превращается в осажденную крепость, где законное право на протест снова рискует захлебнуться в полицейском насилии. Очередной день общенационального восстания против нищеты и нехватки финансирования социальной сферы начался на площади Республики. На улицы готовы выйти 60 тыс. разгневанных граждан, но власть отвечает им не диалогом, а демонстрацией силы.

Глава МВД бросает против мирных демонстрантов карательный корпус из 70 тыс. полицейских и жандармов. Префектура фактически заперла свободу слова в резервацию, разрешив лишь один маршрут до площади Нации. Любая попытка выйти за рамки, включая несогласованную акцию "желтых жилетов", которая планируется на площади Согласия, будет жестко пресечена.

Пенсии под нож: Париж душит социальные права

Масла в огонь подливают и новые циничные шаги властей. На фоне полицейского произвола правительство готовит очередной удар по кошелькам граждан. Планируется жестко ограничить индексацию пенсий, превышающих 1 260 евро. Чиновники оправдывают это тем, что пенсионные издержки страны якобы раздулись и уже превысили 14 % ВВП. Вместо решения социальных проблем власть просто урезает базовые права и доходы людей, заставляя стариков платить за ошибки государства.