Дуда обещает Украине польских миротворцев

Польский президент Дуда заявил, что НАТО и Варшава могут отправить в Украину своих миротворцев (разумеется, только после окончания конфликта). Данное заявление вполне укладывается в русло реваншистских и ревизионистских планов нынешней Польши. Варшава давно строит свою мини-империю от моря до моря. Уже существуют региональные интеграционные объединения, в которых Польша играет первую скрипку. Идея с миротворцами того же рода. Скорее всего, военные окажутся в итоге исключительно польскими. Ну, а степень самостоятельности страны, на территории которой размещены миротворцы, для всех очевидна - фактически это будет иным названием оккупации.