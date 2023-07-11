3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Дуда обещает Украине польских миротворцев
Польский президент Дуда заявил, что НАТО и Варшава могут отправить в Украину своих миротворцев (разумеется, только после окончания конфликта). Данное заявление вполне укладывается в русло реваншистских и ревизионистских планов нынешней Польши. Варшава давно строит свою мини-империю от моря до моря. Уже существуют региональные интеграционные объединения, в которых Польша играет первую скрипку. Идея с миротворцами того же рода. Скорее всего, военные окажутся в итоге исключительно польскими. Ну, а степень самостоятельности страны, на территории которой размещены миротворцы, для всех очевидна - фактически это будет иным названием оккупации.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все