ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Дуда отказал Меркель: на что рассчитывает Варшава?

Дуда отказал Меркель: на что рассчитывает Варшава?

Действительно присуще польским политикам неумение или нежелание ладить с соседями, причем не разбирая, будь-то Восток или Запад.

В Германии и Польше обсуждают политический скандал. Президент Польши Анджей Дуда отказался встречаться с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибыла в Варшаву в рамках "прощальной гастроли".

Формально Дуда объяснил это "несовпадением в графиках", а сам направился на рядовое мероприятие, посвященное профсоюзу "Солидарность".

"Ни с одной другой страной-партнером у Берлина нет таких холодных отношений, как с Варшавой", - констатируют немецкие обозреватели.

Многие эксперты назвали поведение польского президента "откровенной пощечиной главе правительства ФРГ". Вероятно, уж больно велика обида на запуск проекта "Северный поток - 2". Против него Варшава боролась несколько лет.

Медики разбили палатки у здания правительства Польши

Изображение

На Анджея Дуду и впрямь свалилось достаточно проблем. В Варшаве после масштабных субботних акций протеста часть бунтующих медработников установила палатки перед зданием правительства. Требуют улучшения качества труда и повышения заработной платы. Врачи, фельдшеры, акушерки, медицинские спасатели установили плакаты: "Мы действуем во благо пациента" и "Пациенты в опасности". Протестующие добиваются увеличения расходов на систему здравоохранения до 8 % ВВП. Пока же это менее 5 %.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все