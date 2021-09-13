Дуда отказал Меркель: на что рассчитывает Варшава?

Действительно присуще польским политикам неумение или нежелание ладить с соседями, причем не разбирая, будь-то Восток или Запад.

В Германии и Польше обсуждают политический скандал. Президент Польши Анджей Дуда отказался встречаться с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибыла в Варшаву в рамках "прощальной гастроли".

Формально Дуда объяснил это "несовпадением в графиках", а сам направился на рядовое мероприятие, посвященное профсоюзу "Солидарность".

"Ни с одной другой страной-партнером у Берлина нет таких холодных отношений, как с Варшавой", - констатируют немецкие обозреватели.

Многие эксперты назвали поведение польского президента "откровенной пощечиной главе правительства ФРГ". Вероятно, уж больно велика обида на запуск проекта "Северный поток - 2". Против него Варшава боролась несколько лет.

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