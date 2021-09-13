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Дуда отказал Меркель: на что рассчитывает Варшава?
Действительно присуще польским политикам неумение или нежелание ладить с соседями, причем не разбирая, будь-то Восток или Запад.
В Германии и Польше обсуждают политический скандал. Президент Польши Анджей Дуда отказался встречаться с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибыла в Варшаву в рамках "прощальной гастроли".
Формально Дуда объяснил это "несовпадением в графиках", а сам направился на рядовое мероприятие, посвященное профсоюзу "Солидарность".
"Ни с одной другой страной-партнером у Берлина нет таких холодных отношений, как с Варшавой", - констатируют немецкие обозреватели.
Многие эксперты назвали поведение польского президента "откровенной пощечиной главе правительства ФРГ". Вероятно, уж больно велика обида на запуск проекта "Северный поток - 2". Против него Варшава боролась несколько лет.
Медики разбили палатки у здания правительства Польши
На Анджея Дуду и впрямь свалилось достаточно проблем. В Варшаве после масштабных субботних акций протеста часть бунтующих медработников установила палатки перед зданием правительства. Требуют улучшения качества труда и повышения заработной платы. Врачи, фельдшеры, акушерки, медицинские спасатели установили плакаты: "Мы действуем во благо пациента" и "Пациенты в опасности". Протестующие добиваются увеличения расходов на систему здравоохранения до 8 % ВВП. Пока же это менее 5 %.
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