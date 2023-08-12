Шокирующее откровение Дуды. В интервью американскому изданию "Вашингтон Пост" президент Польши заявил следующее: "Сейчас российский империализм можно остановить, заплатив дешево, ведь американские солдаты не гибнут". Формулировка поражает своим цинизмом, ведь друг Киева фактически говорит, что кровь украинцев ничего не стоит и проливать ее можно бесконечно. Известно, что в украинском конфликте погибло немало поляков - так называемых добровольцев. Очевидно, что Дуда их тоже считает недорогим расходным материалом. Интересно, заметят ли СМИ в Варшаве эту тарификацию людских жизней?