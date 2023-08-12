3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Дуда считает, что жизни украинцев и поляков недорого стоят
Шокирующее откровение Дуды. В интервью американскому изданию "Вашингтон Пост" президент Польши заявил следующее: "Сейчас российский империализм можно остановить, заплатив дешево, ведь американские солдаты не гибнут". Формулировка поражает своим цинизмом, ведь друг Киева фактически говорит, что кровь украинцев ничего не стоит и проливать ее можно бесконечно. Известно, что в украинском конфликте погибло немало поляков - так называемых добровольцев. Очевидно, что Дуда их тоже считает недорогим расходным материалом. Интересно, заметят ли СМИ в Варшаве эту тарификацию людских жизней?
А вот у простых людей это вызвало негативную реакцию. Пользователи соцсетей возмущены своим президентом. "Осталось только ждать, когда американцы позвонят, чтобы объявить военное положение и отправить поляков на смерть". "Конечно, пусть польские солдаты умирают за интересы янки. Дуда, тебя надо отдать под суд!" - комментируют интервью читатели.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей