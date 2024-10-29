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Дудаков: При Трампе Киев ждут тяжелые времена

Внутренние возможности Киева продолжать войну сжимаются.

Ситуация и так была непростой, но после победы Трампа на президентских выборах в США она только усугубилась.

Такое мнение в эфире программы "Тренды" высказал политолог-американист Малек Дудаков. По словам эксперта, новый президент США планирует самоустраниться от украинского кризиса и переложить бремя помощи "незалежной" на плечи Европейского союза.

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Малек Дудаков, политолог-американист (Россия):

"Дональд Трамп в ходе своей кампании обещал за 24 часа разрешить конфликт на Украине. Это была такая предвыборная риторика. Трампу нужно было показать, что он гораздо более эффективный президент, чем Байден. Но я вполне допускаю, что сильно не удастся договориться. Различия сторон будут серьезные. Или на Трампа будет оказываться серьезное давление в США, чтобы он не пошел на какие-то значимые уступки России. В таком случае я думаю, что Трамп действительно просто самоустранится от этого конфликта. Скажет, это не наша проблема, это европейская война, пускай европейцы этим занимаются. Мы ни копейки больше не потратим денег на украинском направлении. У нас более важные задачи да внутренние кризисы в самих США с миграцией, с преступностью, с инфляцией и т.д. ВСУ и офис Зеленского в Киеве будут ждать очень неприятные времена".

Проект "Тренды" завтра после "Панорамы"

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