Малек Дудаков: Случится серьезный удар по позициям США в мире

Все процессы, происходящие в США, выплескиваются запределы страны, так как Америка до сих пор остается одним из главных генераторов всех культурных и политических тенденций в мире. Поэтому не стоит прямо сейчас ожидать, что все противоречия внутри США приведут к отказу государства от своей внешней политики. Но в один момент все кризисы и противоречия могут переполнить чашу терпения, и случится очень серьезный удар по позициям США в мире.

Малек Дудаков