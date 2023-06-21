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Малек Дудаков: Случится серьезный удар по позициям США в мире
Политолог-американист Малек Дудаков в проекте "Тренды" рассказал о том, что сегодня происходит в США - государстве, серьезно влияющем на весь остальной мир.
"У Америки остается очень мощная армия, которую не стоит недооценивать. Также Америка сохраняет возможность использовать доллар как оружие во внешней политике. Мы прекрасно понимаем, что на данную валюту приходится больше половины мировых транзакций. Поэтому Америка сохраняет за собой статус сверхдержавы", - отметил Малек Дудаков. Но при этом он констатировал, что со временем мир будет становиться многополярным, и Америке приходится уже сейчас считаться с другими центрами силы.
Все процессы, происходящие в США, выплескиваются запределы страны, так как Америка до сих пор остается одним из главных генераторов всех культурных и политических тенденций в мире. Поэтому не стоит прямо сейчас ожидать, что все противоречия внутри США приведут к отказу государства от своей внешней политики. Но в один момент все кризисы и противоречия могут переполнить чашу терпения, и случится очень серьезный удар по позициям США в мире.
В условиях, когда в мире меняется мировой гегемон, война неизбежна. Война разрушает старые устои, после чего выявляется пространство для формирования новых. То есть вполне возможно какое-либо столкновение между государствами, спрогнозировал политолог.
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