"Дуга нестабильности" протянулась с востока на запад по периметру бывшего СССР

Осень выдалась в Евразии жаркая: в сентябре заполыхали не только "костры рябин", как завещали классики шансона, но и целые страны. Есть такой геополитический термин-метафора: "дуга нестабильности".

Именно такая дуга и протянулась с востока на запад по периметру бывшего СССР: начинаясь в Киргизии с Карабахом, она утыкается в Молдову, где, по всем приметам, тоже со дня на день начнется. Репортаж о том, что происходит, от нашего международного обозревателя Олега Романова.





Если страны зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они пылали?

Значит, кто-то называет эти кровавые плевочки благом? История последние месяцы обильно, как чахоточная, харкает кровью, и нет надежды, что скоро пойдет на поправку. Геополитические конструкции сэра Макиндера всегда выглядели абстракцией, эдакой высшей математикой, доступной только планетарным управленцам. Теперь она, эта геополитика, сделалась наглядной: достаточно бросить взгляд на карту, как становятся понятными все эти "хартленды", "внутренние и внешние полумесяцы", "теллуро- и талассократии". Периферия бывшего Советского Союза начинает полыхать - страна за страной, регион за регионом. Да, конфликты, которые здесь вспыхивают, часто давние. Они неспешно тлели десятилетиями, порой даже веками: но то, что все тут одновременно занялось открытым огнем, никак не может быть случайностью.

Война за Карабах точно готовилась долго

Сотни больших и маленьких грантовых организаций червячками точили здешний баланс сил, а недавняя армянская революция буквально стала приглашением к конфликту - когда один из противников слабеет, другой этой слабостью обязательно воспользуется. И текущие сюда потоки оружия, раньше служившие сохранению равновесия, тотчас же сыграли против этого равновесия: все висящие на стене ружья выстрелили одновременно. По состоянию на конец текущей недели жертв среди мирного населения - десятки: у армян - более 30, у азербайджанцев - более 40, ранено по обе стороны фронта более 300 гражданских.

: противники вывозят из тыла врага трупы и тут же оставляют там десятки новых. По всем приметам, до американских выборов, хотя, казалось бы, причем здесь Штаты? - ни о каком затишье на фронтах говорить не приходится.

Конфликт в Бишкеке издалека не выглядит ни осмысленным, ни управляемым

Конфликт в Бишкеке издалека не выглядит ни осмысленным, ни управляемым: бунт в столице, ночные погромы магазинов и массовые драки на улицах, чехарда премьеров... Отставка президента то объявляемая, то отменяемая, но, в конце концов, состоявшаяся. Проскальзывала информация о финансировании погромной активности местных партийцев некими то ли европейскими, то ли американскими спецслужбами.Не ясно, сыграл ли роль этот фактор: ясно только, что противоречия между северными и южными кланами, которые выливались уже в перевороты дважды, стоили поста и третьему лидеру страны Жээнбекову.

, да и он еще не завершен окончательно - в любой момент его огонь можно взбодрить денежным керосином, было бы желание.

Острая фаза конфликта на Донбассе как будто была купирована, хотя канонада гремит, а люди все еще гибнут

Но здесь идет игра вдолгую: несколько дней назад президент Зеленский объявил о намерении провести опрос граждан - эдакий то ли плебисцит, то ли социсследование. Украинцам предложат подтвердить, что они против всего плохого, за все хорошее, что одобряют легализацию марихуаны. Хотя главное спрятано в пятом вопросе - многие уверены, что положительный ответ на него открывает дорогу появлению в стране британских военных баз и американских ядерных ракет. А идеологически к войне уже и так все готово.

Ренат Кузьмин, депутат Верховной рады Украины:

"Целью является подготовка войны с Российской федерацией на территории Украины. На территории Украины планируется создание военных баз НАТО, планируется создание ударных группировок НАТО. А стратегия национальной безопасности, утвержденная президентом Порошенко, прямо предусматривает, что в среднесрочной перспективе территория Украины рассматривается как полигон, на котором может произойти столкновение России и стран НАТО. То есть Украина в соответствии с концепцией национальной безопасности рассматривается как поле боя. И все!".



На очереди, по всем приметам, Кишинев

В середине прошлого года ЕС, Соединенные Штаты и Россия сообща, как сообщалось, вырвали Молдову из рук олигарха Плахотнюка, которые был единоличным владельцем.

В считанные дни там возник невозможный союз - прозападных демократов и пророссийских социалистов, которые свергли олигарха: Плахотнюк уже со дня на день ждал ареста. Год спустя от согласия внешних игроков не осталось следа, а Плахотнюка вновь выпускают на кишиневскую арену - против президента Додона. Местные политологи уверены, что в течение года Плахотнюка держали на коротком поводке, чтобы теперь спустить. После выборов 1 ноября майдан в Кишиневе неизбежен и войну, если повезет, бескровную, здесь будут вести до последнего: до сокрушительной победы одной из сторон или покуда у кого-нибудь не кончатся деньги, что маловероятно. Впрочем, быстро решить судьбу молдавских выборов могут выборы американские.

Штаты и, шире, обобщенный Запад, лишь сбрасывают свое внутреннее напряжение вовне - экспортируют кризис

Пресловутая постсоветская "дуга нестабильности" не создается по причине чьей-то природной зловредности: у любой большой страны нет вечных друзей или врагов - есть только вечные интересы. Сейчас Штаты и, шире, обобщенный Запад лишь сбрасывают свое внутреннее напряжение вовне - экспортируют кризис. Зажигают чужие и обескровливают чужие окраины: