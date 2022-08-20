Дунай обмелел, и из воды показались затонувшие военные корабли

Экстремальная засуха продолжает хозяйничать в Европе. Из-за отсутствия осадков уровень воды в реках стремительно падает. Не стал исключением и Дунай. Водная артерия настолько обмелела, что из воды показались обломки двадцати немецких кораблей времен Второй мировой войны.



Корабли затонули более 75 лет назад, когда советские войска пришли освобождать Балканы от фашистского присутствия. Местные жители волнуются: обломки могут помешать судоходству, а на бортах могут оставаться несдетонировавшие снаряды.



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