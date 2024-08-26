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Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях - прокуратура Парижа
Основателю Telegram Павлу Дурову во Франции предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету "Известия"
В частности, Дуров обвиняется как соучастник в администрировании онлайн-платформы для осуществления незаконных транзакций, хранении и распространении детского изображения порнографического характера, приобретении, транспортировке и передаче наркотических веществ, предоставлении без законных оснований оборудования или данных, предназначенных или адаптированных для доступа к работе автоматизированной системы обработки данных, а также в мошенничестве.
Кроме того, основателю Telegram предъявлены обвинения в отказе предоставлять по запросам уполномоченных органов информацию, необходимую для осуществления и использования разрешенного законом прослушивания, в объединении преступников с целью совершения преступления, отмывании средств, оказании криптографических услуг, направленных на обеспечение функций безопасности, предоставлении не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или контроля целостности средств криптологии, а также в импорте средств криптологии.
В заявлении прокуратуры Парижа указывается, что Павел Дуров был задержан 24 августа во Франции в рамках расследования, начатого 8 июля 2024 года. Продленный срок задержания основателя Telegram истекает 28 августа.
"Срок содержания под стражей был продлен 25 августа 2024 года следственным судьей и может продолжаться до 96 часов (то есть до 28 августа 2024 года) с учетом процедуры, применяемой в связи с вышеупомянутыми преступлениями, связанными с организованной преступностью", - отмечается в заявлении прокуратуры.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты предприняли все возможные усилия со своей стороны по делу о задержании основателя Telegram. В ООН, в свою очередь, заявили, что следят за ситуацией с задержанием во Франции Павла Дурова, однако пока не готовы давать комментарии по данной теме.
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