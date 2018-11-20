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Дуx Poждecтвa уже чувствуется в Baшингтoне
К северному портику Белого дома привезли главную рождественскую елку США. Конную упряжку встречали президент Трамп и его жена Мелания. Церемония сопровождалась рождественскими песнями в исполнении военного оркестра. К слову, 25-летнее дерево высотой почти 6 метров привезли из Северной Каролины. Оно будет стоять в Голубой комнате Белого дома.
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