Дуx Poждecтвa уже чувствуется в Baшингтoне

К северному портику Белого дома привезли главную рождественскую елку США. Конную упряжку встречали президент Трамп и его жена Мелания. Церемония сопровождалась рождественскими песнями в исполнении военного оркестра. К слову, 25-летнее дерево высотой почти 6 метров привезли из Северной Каролины. Оно будет стоять в Голубой комнате Белого дома.