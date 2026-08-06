Два опасных авиаинцидента произошли в Индии и США

Краткий пересказ от ИИ

Только чудом не имел трагических последствий авиаинцидент в небе над Индией. Самолет, летевший с Пхукета в Дели, попал в сильную турбулентность: лайнер резко снизил высоту полета почти на километр.



Пассажиров при этом швыряло по салону, словно кегли. Пострадали более двух десятков человек, 17 из них после посадки потребовалась госпитализация.

Другой авиаинцидент случился в Соединенных Штатах. Здесь началось расследование опасного сближения пассажирских самолетов с вертолетом Дональда Трампа. Американский президент накануне вылетел из Белого дома в Лас-Вегас: в такой ситуации в близлежащих аэропортах должны быть задержаны все поднимающиеся в воздух самолеты.



Как минимум один лайнер, вылетевший из воздушной гавани имени Рейгана, приблизился к президентскому вертолету на опасно близкое расстояние. Власти начали расследование этой истории.