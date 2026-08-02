Два пожарных вертолета столкнулись во время ликвидации пожара в Греции

В Греции два пожарных вертолета столкнулись во время ликвидации возгорания леса в районе Псатхи и рухнули в овраг.

По предварительной информации, одно из воздушных судов потеряло связь с диспетчерами прямо перед ударом.

На месте крушения развернута экстренная поисково-спасательная операция. Известно, что пилот первого вертолета находится в безопасности и уже вышел на связь, его коллега получил травмы.

О судьбе второго экипажа точных данных пока нет.