Два шторма обрушились на Британию и оставили без света около 100 тыс. человек
Сразу два мощных шторма, один за другим, обрушились на Соединенное Королевство. Сначала "Остин", а теперь "Боэло" принесли на северо-восток Британии проливные дожди и ураганный ветер.
Без электричества остались около 100 тыс. человек. В Шотландии - двое погибших. Уничтожены тысячи объектов городской инфраструктуры, пострадали сотни автомобилей.
В главных аэропортах отменено около тысячи авиарейсов. Приостановлено паромное сообщение. Не ходят поезда в Шотландии и Северной Ирландии, а также в крупных городах побережья.
Скорость ветра достигала 160 к/ч. Стихия не отпустит Великобританию еще как минимум сутки.