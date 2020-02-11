Два белоруса погибли на пожаре в одном из хостелов Москвы

Эту информацию нам подтвердили в посольстве. Возгорание случилось накануне вечером. Спасатели сообщают, что очаг огня был на площади в 15 квадратных метров. Во время тушения пожара из здания бойцы МЧС России эвакуировали более 900 человек. Всего же в этом хостеле проживало порядка тысячи, в основном это иногородние строители (все из стран СНГ), которые приехали в Москву на заработки.



Что стало причиной происшествия и что известно о погибших? Наша съемочная группа работала на месте пожара, репортаж Владимира Королева.



Улица Новаторов находится в пяти км от МКАД, именно здесь, на юго-западе Москвы, накануне вечером и случился пожар. Из окон хостела валил густой дым. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Во время тушения из здания эвакуировали 900 человек. Был спасен 1 пострадавший. Всего же в этом хостеле проживало порядка тысячи, в основном это иногородние строители (все из стран СНГ), которые приехали в Москву на заработки. По предварительной информации, погибшие задохнулись от дыма, оба граждане нашей страны. Один мужчина умер на месте ЧП, второй в машине скорой помощи.

Сам хостел сейчас продолжает работу, закрыт лишь четвертый этаж, где и случился пожар. Уже известно, что очаг возгорания находился в помещении охраны, рядом с которой и расположена комната отдыха, где проживали наши соотечественники. Часто жилье гастарбайтерам предоставлял сам работодатель, причины смертельного пожара сейчас устанавливают. Одна из версий – неисправная электропроводка.

В правоохранительных органах сообщили, что в хостеле в 2018 году надзорные органы выявили полтора десятка грубых нарушений требований пожарной безопасности. Почти все они были устранены по результатам дополнительных проверок.

За это время были приведены в порядок пути эвакуации, системы противопожарной защиты, которые сработали штатно. Благодаря этому удалось избежать массовой гибели.



