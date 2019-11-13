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Два человека, по последним данным, погибли из-за наводнений в Венеции

Большая вода пришла в город из-за проливных дождей. Минувшей ночью поднялся до второго за все время наблюдений уровень -187 сантиметров. Об этом сегодня сообщили в мэрии города. Критической отметкой считается 130 сантиметров. Под водой площадь Святого Марка. Затоплен и одноименный собор. Закрыты школы и детские учреждения. Сегодня власти собираются ввести в Венеции чрезвычайное положение.

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