Два человека, по последним данным, погибли из-за наводнений в Венеции

Большая вода пришла в город из-за проливных дождей. Минувшей ночью поднялся до второго за все время наблюдений уровень -187 сантиметров. Об этом сегодня сообщили в мэрии города. Критической отметкой считается 130 сантиметров. Под водой площадь Святого Марка. Затоплен и одноименный собор. Закрыты школы и детские учреждения. Сегодня власти собираются ввести в Венеции чрезвычайное положение.



