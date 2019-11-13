3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Два человека, по последним данным, погибли из-за наводнений в Венеции
Большая вода пришла в город из-за проливных дождей. Минувшей ночью поднялся до второго за все время наблюдений уровень -187 сантиметров. Об этом сегодня сообщили в мэрии города. Критической отметкой считается 130 сантиметров. Под водой площадь Святого Марка. Затоплен и одноименный собор. Закрыты школы и детские учреждения. Сегодня власти собираются ввести в Венеции чрезвычайное положение.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов