Два человека погибли на американских горках в Мехико

ЧП в Мехико. В популярном парке развлечений на американских горках погибли два человека. Еще двое пострадали. По словам очевидцев, вагончик заходил на мертвую петлю, когда его последняя кабинка отцепилась и рухнула вниз с высоты 10 метров. Парк закрыли. В полиции рассматривают дело как убийство по неосторожности.