Два человека погибли в результате стрельбы во Флориде

В американском штате Флорида неизвестный устроил стрельбу в торговом центре. Погибли 2 человека, среди них ребенок. Еще двое были ранены. По словам очевидцев, прозвучало как минимум 10 выстрелов. Сообщается, что инцидент произошел во время празднования дня рождения в ресторане внутри центра. Полиция перекрыла территорию.