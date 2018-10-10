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Два человека погибли в результате стрельбы во Флориде

В американском штате Флорида неизвестный устроил стрельбу в торговом центре. Погибли 2 человека, среди них ребенок. Еще двое были ранены. По словам очевидцев, прозвучало как минимум 10 выстрелов. Сообщается, что инцидент произошел во время празднования дня рождения в ресторане внутри центра. Полиция перекрыла территорию. 

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