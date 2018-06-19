Два человека погибли во время стрельбы в центре Мальмё на юге Швеции

Пострадали пять человек. Инцидент произошел вчера вечером на одной из центральных улиц города. Нападавший произвел около 20 выстрелов из автоматического оружия по группе людей, которые праздновали победу шведской сборной на чемпионате мира по футболу. Что стало поводом для стрельбы, неизвестно. Происшествие не рассматривается как теракт. Нападавшему удалось скрыться. Информации о нем пока нет.