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Два человека погибли в результате ливней и наводнений во Франции

Два человека погибли, еще два тяжело пострадали в результате ливней и наводнений на юге страны. За двое суток здесь в четырех департаментах выпала двух-трехмесячная норма осадков. Затоплены кафе, первые этажи зданий, дороги. Машины застревают посреди трасс. Без света остались 4 тысячи домов. Из наиболее пострадавших районов спасатели эвакуируют людей.

Похожая картина и в итальянском городе Генуя. Там под водой оказались многие автодороги. Несколько водителей пришлось извлекать из подтопленных автомобилей. Проехать по трассам невозможно из-за упавших деревьев и грязевых потоков. Из наиболее опасных зон региона Лигурия успели эвакуировать более полутысячи человек.

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