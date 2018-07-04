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Два человека скончались во время стрельбы в Швеции

Инцидент произошел в городе Эребру. Огонь по людям открыли несколько неизвестных. Задержать их пока не удалось. Ранее сообщалось о трех пострадавших, которых экстренно госпитализировали. Место, где произошла перестрелка, оцепили, обстоятельства ЧП выясняются.

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