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Два громких медиаскандала, в одном замешан Билл Гейтс и его супруга

Сразу два громких медиаскандала. И оба демонстрируют коррумпированность глобальных и местных западных СМИ.

В первом скандале замешаны Билл Гейтс и его супруга. Стало известно, сколько денег они выделяликрупнейшим изданиям и вещателям планеты. Среди получателей - газета Guardian, британская корпорация BBC и телеканал CNN. Десяткам компаний перепадали существенные суммы. Крупным - миллионы долларов, мелким - сотни тысяч.

Второй скандал о коррупции в СМИ разгорается и в Литве. Стало известно, что телерадиокомпанияLRTтратила сотни тысяч на покупку некого контента. При этом тендеры не проводились, получатели скрывались, а рейтинги СМИ так и оставались, мягко говоря, скромными. Но это не останавливало руководство LRTпродолжать щедро тратить деньги. А ведь компания считается общественной и финансируется из бюджета. Необъяснимых расходов уже отыскалось на миллионы, но раскрывать имена своих тайных выгодополучателей LRT все еще не спешит.

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