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Два инцидента произошли с американскими самолетами
Сразу две аварии с участием американских самолетов. Одна произошла в восточной части Средиземного моря. Воздушное судно ВВС потерпело крушение во время учебного полета и рухнуло в воду. Тип упавшего самолета и количество человек на борту не уточняются.
И еще один инцидент в Техасе. Легкомоторный самолет не смог снизить скорость при посадке. Он выкатился за пределы аэродрома, снес деревянный забор и оказался на шоссе, где столкнулся с автомобилем. На борту находились два человека, в машине был только водитель. Один человек пострадал, кто это - не уточняется.
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