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Два медведя пристают к автомобилистам на трассе "Колыма" под Магаданом
Они проснулись и требуют хлеба и зрелищ. Видео смелых очевидцев публикуют российские СМИ. На одном - два медведя пристают к автомобилистам на трассе "Колыма" под Магаданом. Зоозащитники уже пытались прогнать животных в лес, но те вернулись. Ученые говорят, что сейчас в лесах еще много снега, медведи идут к людям в поисках еды, потому что не могут добраться до прошлогодних ягод или кореньев. А уже на втором видео – сам город Магадан, и в кадр попал гуляющий по улицам медведь. По словам охотоведов, скоро в реки региона пойдет лосось, и медведи реже будут стремиться к людям. А пока нужно сохранять предельную осторожность. Так что не стоит переживать - скоро лето.
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