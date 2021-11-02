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Два мощных взрыва прогремели в Кабуле - атаку провели террористы-смертники

Два мощных взрыва прогремели в Кабуле. Первый - в больнице, рядом с министерством общественного здравоохранения. Второй - в окрестностях госпиталя. Известно, что атаку провели террористы-смертники. После взрыва в здание проникла вооруженная группа. Началась перестрелка с силами талибов. В результате инцидента 23 человека погибли, полсотни пострадали. Предположительно нападение совершили боевики "Исламского государства".

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