Два новых взрыва наземных мин по периметру ЗАЭС - Гросси вновь выразил глубокую обеспокоенность

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили о двух новых взрывах наземных мин за ограждением по периметру Запорожской АЭС, идет дополнительное расследование. Об этом сообщает РИА Новости.

Как говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ, эксперты агентства, которые находятся на ЗАЭС, проинформировали в общей сложности о пяти взрывах с начала этой недели.

"Один из них произошел вчера днем возле канала, по которому вода доставляется на станцию для ее системы охлаждения, которая необходима для ядерной безопасности. Это не причинило никакого ущерба. Второй взрыв произошел сегодня в 13.00 примерно в 500 метрах от реакторного блока №1. Серьезных повреждений нет, но будут проведены дополнительные расследования", - говорится в сообщении.

Ранее эксперты МАГАТЭ сообщили, что три взрыва наземных мин, зафиксированных с начала недели, были вызваны, как предполагается, животными.

Генеральный директор Рафаэль Гросси вновь выразил глубокую обеспокоенность по поводу неоднократных взрывов наземных мин вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции, в районе ЗАЭС за последние два месяца происходили частые обстрелы.