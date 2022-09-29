3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Два новых взрыва наземных мин по периметру ЗАЭС - Гросси вновь выразил глубокую обеспокоенность
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили о двух новых взрывах наземных мин за ограждением по периметру Запорожской АЭС, идет дополнительное расследование. Об этом сообщает РИА Новости.
Как говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ, эксперты агентства, которые находятся на ЗАЭС, проинформировали в общей сложности о пяти взрывах с начала этой недели.
"Один из них произошел вчера днем возле канала, по которому вода доставляется на станцию для ее системы охлаждения, которая необходима для ядерной безопасности. Это не причинило никакого ущерба. Второй взрыв произошел сегодня в 13.00 примерно в 500 метрах от реакторного блока №1. Серьезных повреждений нет, но будут проведены дополнительные расследования", - говорится в сообщении.
Ранее эксперты МАГАТЭ сообщили, что три взрыва наземных мин, зафиксированных с начала недели, были вызваны, как предполагается, животными.
Генеральный директор Рафаэль Гросси вновь выразил глубокую обеспокоенность по поводу неоднократных взрывов наземных мин вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции, в районе ЗАЭС за последние два месяца происходили частые обстрелы.
Фото:iaea.org
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов