Два пассажирских поезда столкнулись на севере Италии

Пострадали около полусотни человек. Составы врезались друг в друга в провинции Комо. На месте аварии работают медики и пожарные. Причиной ЧП называется отправление одного из поездов под запрещающий сигнал семафора. Большего количества жертв удалось избежать благодаря низкой скорости составов.