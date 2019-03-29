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Два пассажирских поезда столкнулись на севере Италии

Пострадали около полусотни человек. Составы врезались друг в друга в провинции Комо. На месте аварии работают медики и пожарные. Причиной ЧП называется отправление одного из поездов под запрещающий сигнал семафора. Большего количества жертв удалось избежать благодаря низкой скорости составов.

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