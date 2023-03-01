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Два поезда столкнулись в Греции: количество жертв увеличивается, спасатели ищут людей в перевернувшихся вагонах

Жуткая авария в Греции. Два поезда - грузовой и пассажирский - столкнулись недалеко от города Лариса.Количество жертв жуткой аварии в Греции увеличилось до 32 человек, ранены более полусотни. Как минимум 20 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Напомним, два поезда - грузовой и пассажирский - столкнулись недалеко от города Лариса. После этого начался пожар, три пассажирских вагона сошли с рельсов.

Сейчас на месте аварии находятся около 40 машин скорой помощи, а также автомобили пожарных и других спецслужб. Спасатели ищут людей, которые могут быть заблокированы в перевернувшихся вагонах.

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