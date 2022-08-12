Два поезда столкнулись в немецком парке аттракционов - пострадали более 30 человек

Авария на американских горках на юге Германии. В парке аттракционов Леголенд города Гюнцбург столкнулись два поезда. Пострадали 34 человека. На место происшествия были направлены три вертолета, пожарные и спасательные службы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные получили легкие травмы - ушибы и ссадины.



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