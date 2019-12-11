Два слоненка были спасены в Зимбабве

Буми и Кадики застряли среди скал и получили сильные солнечные ожоги. К счастью, спасатели нашли их и отвезли ветеринарам в питомник Международного фонда защиты животных в Хараре.







Кадики, чье имя означает "малыш" на местном языке, перенесла операцию по ампутации части хвоста и восстановлению костей туловища. Сейчас она хорошо себя чувствует, чтобы снова ходить, несмотря на капельницу.



Что касается Буми, сотрудники питомника говорят, что он неуловим. Постоянно играет с шинами и бегает за сотрудниками.



В скором времени слонят хотят отпустить в лесной заповедник, который защищен от браконьерства.



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