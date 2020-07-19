Два случая эвакуации из-за анонимных угроз в Норвегии

Сразу два случая эвакуации из-за анонимных угроз произошли в Норвегии. Накануне полиция Осло экстренно эвакуировала пассажиров из поезда. В санузле одного из вагонов была обнаружена записка с угрозами о том, что состав заминирован. Обследование поезда не подтвердило эту информацию.





Полиция Норвегии ищет рассыльщиков анонимных угроз

Ранее пассажирский самолет лоукоста Ryanair, летевший из Лондона, вынужденно совершил экстренную посадку в Осло. Экипаж рейса также обнаружил записку, в которой утверждалось, что на борту - бомба. Полиция разыскивает злоумышленников.