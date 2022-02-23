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Два военных вертолета потерпели крушение в США

Сразу два американских боевых вертолета Black Hawk потерпели крушение в штате Юта. По счастливому стечению обстоятельств, обошлось без жертв. Материальные потери составили 22 миллиона долларов. Причины инцидента выясняются. Ведь машины довольно уверенно следовали вдоль горного склона, но потом внезапно рухнули в клубах снежной пыли.

Вертолеты принимали участие в учениях Национальной гвардии США.

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