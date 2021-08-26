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Два взрыва прогремели возле аэропорта Кабула - 13 человек погибли, десятки ранены
Из Афганистана приходят срочные сообщения: два взрыва с небольшим интервалом прогремели возле аэропорта Кабула. 13 человек погибли, десятки ранены, сообщает Al Jazeera. Представители сил США заявляют, что это могла быть террористическая атака смертника, во втором случае взорван начиненный взрывчаткой автомобиль. Есть информация о нескольких погибших американских военных. Ответственность за атаки взяла на себя группировка "Исламское государство". Еще утром Минобороны ФРГ сообщило, что обладает точными сведениями о террористической угрозе в Кабуле, и называло ситуацию "максимально опасной". В Сети появилось предположительное видео одного из взрывов.
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