Два взрыва в больнице Лимы. Десятки пострадавших

Экстренные сообщения поступают из Перу. Два взрыва прогремело в одной из больниц Лимы. Сообщается о 20 пострадавших - двое из них в критическом состоянии. Один взрыв произошел на парковке, второй - в лаборатории. Изначальная версия случившегося - утечка газа, однако чуть позже на месте происшествия полиция нашла рюкзак и пряжку, которая, по их предположениям, могла удерживать взрывное устройство. Истинная причина ЧП устанавливается.