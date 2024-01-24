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Два землетрясения зафиксированы в Китае
Очередные землетрясения магнитудой 5,5 и 5 зафиксированы прошедшей ночью в Китае. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Казахстанские сейсмологи отмечают, что подземные толчки ощущались в Алматы. Эпицентр землетрясений находился в 273 км к юго-востоку от самого крупного казахстанского города. Также сообщается, что обстановка в Алматы спокойная и находится под контролем.
Как сообщалось, 23 января в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. В результате подземных толчков в Синьцзяне пострадали местные жители, были повреждены и разрушены более 120 домов, также повреждены линии электропередачи. В Алматы более 40 человек обратились за медицинской помощью.
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