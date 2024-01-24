Два землетрясения зафиксированы в Китае

Очередные землетрясения магнитудой 5,5 и 5 зафиксированы прошедшей ночью в Китае. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Казахстанские сейсмологи отмечают, что подземные толчки ощущались в Алматы. Эпицентр землетрясений находился в 273 км к юго-востоку от самого крупного казахстанского города. Также сообщается, что обстановка в Алматы спокойная и находится под контролем.