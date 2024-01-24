ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Два землетрясения зафиксированы в Китае

Два землетрясения зафиксированы в Китае

Очередные землетрясения магнитудой 5,5 и 5 зафиксированы прошедшей ночью в Китае. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Казахстанские сейсмологи отмечают, что подземные толчки ощущались в Алматы. Эпицентр землетрясений находился в 273 км к юго-востоку от самого крупного казахстанского города. Также сообщается, что обстановка в Алматы спокойная и находится под контролем.

Как сообщалось, 23 января в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. В результате подземных толчков в Синьцзяне пострадали местные жители, были повреждены и разрушены более 120 домов, также повреждены линии электропередачи. В Алматы более 40 человек обратились за медицинской помощью.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все